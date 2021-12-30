أصغر متطوع بـ«حياة كريمة» كرمه الرئيس: نفسي أشارك في منتدى شباب العالم

يوسف صاحب الـ17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، أصغر متطوع في حياة كريمة، كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية أسوان، في ختام أسبوع الصعيد، بدأ الخطوة الأولى في العمل التطوعي، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، عقب عودته من الخارج، بعد تمثيله لمصر في منحة تبادل ثقافي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منحة تضم 25 طالبا فقط على مستوى الجمهورية، وقع الاختيار على يوسف من ضمنها.

يوسف: بقضي طول اليوم في أعمال التطوع مع المبادرة

وعبر أصغر متطوع في حياة كريمة، عن مدى فخره بتكريم الرئيس السيسي له، وقال خلال حديثه في بث مباشر مع تليفزيزن «الوطن»، إنه عقب عودته من المنحة، بدأ يبحث عن طريقة الاشتراك في المبادرة، حتى وصل إلى الدكتور محمد صلاح، منسق حياة كريمة بمحافظة أسوان، وانضم إليها: «أنا بقضي طول اليوم، في أعمال التطوع مع المبادرة، وبرجع بليل، أذاكر، مع أن دا بيجي على حساب صحتي، ونومي، بس أنا سعيد ومبسوط، وحاسس إني بعمل حاجة ليها قيمة».

الرئيس ساعد ناس مكنش صوتها بيوصل حتى لينا

وأضاف يوسف، أنه متواجد حاليا مع إحدى القوافل الطبية بغرب سوهاج، موضحا أنه يشعر بالفخر لقيامه بعمل له قيمة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره التعليمات بضم قرى أسوان، وإدراجها ضمن القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة: «الرئيس ساعد ناس صوتها مكنش بيوصل حتى لينا، وكل حلمي أن أنا احضر منتدى شباب العالم السنة دي، وبحلم أدرس علوم كمبيوتر».

جدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة وجهت أكبر قافلة غذائية خلال عام 2021، إلى أسوان، بلغ حجم المواد الغذائية بها 50 طن، وتم توزيعها على 5000 أسرة بالقرى الأكثر احتياجاً، المتضررة جراء السيول والأمطار التي حدثت بغرب أسوان، الفترة الماضية، لتكون المحطة الأخيرة لأعمال الموسسة خلال العام الجاري، حيث تستهدف المبادرة تحسين حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، على مستوى الجمهورية، بإجمالي تكلفة حوالي 700 مليار جنيه، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء عقب تحويل حياة كريمة إلى مشروع قومي في في يوليو 2021.