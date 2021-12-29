محافظ أسيوط يشيد بعرض «ولاد البلد» ضمن «حياة كريمة»: يرسخ قيم المواطنة

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالعرض المسرحي «ولاد البلد»، الذي عرض في بعض مدارس مركز البداري، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى المصرية.

وأعرب محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، عن سعادته بتقديم العرض المسرحي بقرى المحافظة، كما أبدى إعجابه بمستوى العرض المتميز والإقبال الكبير من الأهالي، إذ تجاوز عدد الحضور الآلاف من الشباب والأهالي، كما وجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة.

العرض ضمن خطة مشروع «المواجهة والتجوال» بقطاع الإنتاج الثقافي

وشكر المحافظ البيت الفني للمسرح وفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن العرض المسرحي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي مدير الفرع ونشر الوعي الثقافي ضمن خطة مشروع «المواجهة والتجوال» بقطاع الإنتاج الثقافي لتجوال عروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت «سعد» إلى إنه من خلال قصر ثقافة البداري، برئاسة الفنان محمد أبو رحمة، أقيم العرض المسرحي «ولاد البلد» بمدرسة الشهيد مصطفي بهجت الإعدادية بقرية «قاو النواورة»، كما يعرض لليوم الخامس على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

مخرج العرض: يقدم تابلوهات لترسيخ قيم المواطنة

وأشار المخرج محمد الشرقاوي إلى أن العرض يقدم تابلوهات لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز دور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وفي إطار درامي غنائي تناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه والفساد وقانون الخدمة المدنية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود والغلاء والاسعار.

إضاءة العرض من أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، من إخراج محمد الشرقاوي، وبطولة مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل وهم أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله.

واختتمت فعاليات العرض بتكريم أسرة الشهيد مصطفى بهجت، إذ كرم ضياء مكاوي مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط أسرة الشهيد، ومنحهم درعًا لشهيد الوطن والواجب الذي ضحى بروحه فداءً لتراب الوطن.