طارق علام خلال توقيع كتاب «كيف تكون إنسانا»: التعليم أبرز ما تضمنه

شهد الإعلامي طارق علام، مقدم برنامج «كلام من ذهب» المذاع على قناة المحور الفضائية، توقيع كتابه الجديد «كيف تكون إنسانا»، خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق رمسيس القاهرة، بحضور العديد من رجال الصحافة والإعلام.

الإعلامي طارق علام

وأوضح طارق علام، أن توقيع الكتاب كان من المفترض أن يتم بعد ثلاثة أشهر، لكن تم تقديم موعد التوقيع، ليتم عرض الكتاب خلال معرض الكتاب، كما تم تقديمه ليكون في يوم تكريمي بجائزة الإعلام العربي الدولية، وأمر الكتابة ليس سهل واشكر كل من ساندني خلال رحلة الكتابة.

كتاب كيف تكون إنسانا

وأضاف طارق علام، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر توقيع كتاب «كيف تكون إنسانا»، أن صعوبة الكتاب هو فكرة تقديم النصح للأشخاص، حيث أنها من أصعب الاشياء، وأهم ما ركزت عليه في الكتاب هو التعليم، كما اسلط الضوء في الكتاب على فكرة عمل الخير، وحياة كريمة جعلت عمل الخير في مصر أمر سهل.

وأشار «علام»، إلى أنه خلال جولة له في الهند، قابل شخص عظيم، وكتب عنه في الكتاب، حيث قام هذا الشخص بتعليم 300 ألف شخص من الجنسين، ولا بد أن نقول إن الدين الله والإنسانية للجميع، فهذا الشخص الذي علم 300 ألف شخص والذي كتبت عنه لم اسئله عن دينه.

وقال الإعلامي طارق علام، إنه سلط الضوء في كتابه على المجاعات حول العالم، كما تطرقت إلى الحديث عن أول عمل خيري في الإسلام وهو البئر الذي اشتراه أحد الصحابة ووهبه لله وما زال موجودا حتى الآن، وملخص الكتاب دعوة للإنسان كيف تكون إنسان.

وتابع «علام»، أنه تحدث في كتابه عن عمل خيري مهم شاركت في وهو مستشفى 57357، وعمل الخير ليس له حدود، واهم ما تحدثت عنه هو تواصل الشباب في القري من أجل الخير، وآخر ما تحدثت عنه هو الإطعام، وذلك لأن النبي أوصى به في مواضع كثيرة.