منسق «حياة كريمة» بأسوان: نستهدف مليون مستفيد من المبادرة بالمحافظة

محطة أسوان كانت خير ختام، للمباردة الرئاسية حياة كريمة في 2021، حيث اختتمت المبادرة أعمالها في محافظة أسوان بقافلة غذائية مكونة من 5000 كرتونة، بما يعادل 50 طن من المواد الغذائية، تم توزيع 2000 كرتونة في غرب سهيل، و3000 كرتونة على قرى «هيصا، عواض، تنقار، صهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحري وقبلي، الشلال، نجع المحطة، السد العالي شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة»، من المتطوعين بالمؤسسة وفرق الرصد الميداني.

وصرح الدكتور محمد صلاح، منسق حياة كريمة بمحافظة أسوان، في بث مباشر مع تلفزيون «الوطن»، بأن المبادرة تعمل بالتوازي، مع تطوير مشروعات الريف المصري، حيث تشمل المبادرة عدد كبير جدا من المبادرات الاجتماعية، التي تتيح لأهلينا في أسوان كل المساعدات، من بينها مبادرة التصالح حياة، حماية، القوافل الطبية، مبادرات القوافل الغذائية، وغيرها.

27 ألف أسرة تستفاد من قوافل حياة كريمة الغذائية في أسوان

وأضاف «صلاح»، أن القوافل الغذائية التابعة لـ«حياة كريمة»، وصلت لـ27 ألف أسرة خلال الفترة الماضية، تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، آخرها القافلة الجوية، التي تمت مؤخراً، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لنداء أهالي أسوان، حيث أرسلت طائرة محملة بالمساعدات الانسانية والمواد الغذائية، في إطار الحرص الدائم للمؤسسة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، تم توزيعها على قرى أسوان المتضررة من أعمال السيول والأمطار، والمستحقين من الدعم.

حياة كريمة تدفع قيمة التصالح لـ142 أسرة بأسوان

كما أشار منسق حياة كريمة بأسوان، إلى أن المبارة وصلت لمليون مستفيد من أهالي قرى ومراكز أسوان، موضحا أنه منذ اللحظة الأولى التي طرقت فيها المبادرة الأبواب، لاقت تفاعلا وترجيبا كبير من الأهالي، حيث أضافت الكثير للقرى المدرجة تحت ظل المبادرة، حيث دفعت المبادرة مبالغ للتصالح لـ142 أسرة، لإنهاء الخلافات بينهم، فضلا عن اطلاق قافلتين طبيتين، أسبوعيا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة بالتعاون مع المنظمات المجتمعية الآخرى، كما تقدم المبادرة وسائل الحماية من أضرار كورونا.

وأختتم «صلاح»، حديثه بأن ضم قرى أسوان ضمن القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خطوة مهمة في سبيل تحسين الوضع المعيشي، لعدد كبير من سكان تلك القرى خاصة القرى التابعة للمدن، إذ يعاني أهلها من نقص تام في أساسيات البنية التحتية.