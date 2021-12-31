سيارات جديدة على وشك الإعلان عنها خلال 2022.. منها صينية وإيطالية

أصبحنا الآن على أعتاب نهاية العام الجاري 2021 وبداية عام جديد 2022، لنودع سوياً عاماً من أصعب أعوام قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لصناعة السيارات على الإطلاق.

في 2021 بدأنا في ليلة رأس السنة بتقديم شركة سانج يونج الكورية الفيس ليفت من سياراتها في مصر وهي تيفولي وتيفولي XLV، وبعد أول أسبوع من يناير 2021 تقريباً بدأ مسلسل الزيادات على أسعار السيارات.

أما حالياً فنستقبل العام الجديد بزيادات أسعار جديدة على عدد كبير من السيارات في السوق المصرية وارتفاع وانخفاض في الأوفر برايس، وسيبدأ العام الجديد بتقديم سيارات جديدة في مصر، جيل جديد وسيارات لأول مرة في مصر.

سيبدأ الأسبوع الأول من يناير وتحديداً 4 يناير بتقديم هيونداي بايون الجديدة والتي ستطرح لأول مرة في مصر، وستطرح بمحرك 1.0 لتر تربو 3 سلندر، يولد قوة 100 حصان.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها من 320 ألف جنيه بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من أحد الموزعين.

ومن بداية الأسبوع الثاني وتحديداً في 8 يناير سيتم الإعلان عن الجيل الجديد من نيسان قشقاي بأربع فئات بأسعار تبدأ من 410 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، بحسب مصادر خاصة.

وستتوفر قشقاي بمحرك جديد سعة 1.3 لتر، 4 سلندر تربو، يولد قوة 156 حصانا وعزم 270 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

وخلال يناير أيضاً سيتم الإعلان عن شركة سيارات صينية جديدة لأول مرة في مصر وهي علامة «إكسييد» الصينية التي تتبع شركة شيري الصينية العالمية.

وقد يكون من أهم الأحداث التي ستحدث خلال 2022 في السوق المصرية هو الإعلان عن وكيل جديد في مصر لـ«فيراري» و«لامبورجيني» أيضاً، حيث سيحصل على توكيل فيراري في مصر «عز العرب».

وسيحصل على توكيل «لامبورجيني» رجل الأعمال كريم نجار ممثل مجموعة فولكس فاجن في مصر.