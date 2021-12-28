تفاصيل حادث المشاية بالمنصورة.. إصابة 4 طلاب ثانوي وتحطم 6 سيارات

أصيب 4 طلاب بالثانوية العامة في محافظة الدقهلية اليوم، في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها في شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، مما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة في 6 سيارات أخرى أثناء توقفهم في الشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

الحادث أمام حديقة شجرة الدر بالمنصورة

وتبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم في منطقة المشاية السفلية أمام حديقة شجرة الدر، وتحطم عدد من السيارات.

إصابة 4 طلاب وتحطم 6 سيارات

وانتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة رقم «د ج أ 2736» ملاكي قيادة «يوسف ح. ع.»، 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بالمنصورة، وكان معه بالسيارة 3 من زملائه واصطدم بعدد 5 سيارات أخرى كان متوقفة علي جانب الشارع، وهو ما تسبب في إحداث تليفات متنوعة في السيارات.

المصابون جميعهم طلاب بالثانوية العامة

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وإصابة مرافقيه، وهم: «محمد إ. أ.»، 18 سنه مقيم بعزبه عقل ‏ثان المنصورة، و«كريم م. ع.»، 18 سنة، و« محمد ف. إ.»، 18 سنة مقيم بشارع بورسعيد، وجميعهم في الثانوية العامة، وأصيبوا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وتم نقلهم مستشفى الدولي وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

بيانات السيارات المتضررة في الحادث

واصطدمت السيارة التي تسببت في الحادث بعدد 5 سيارات أخرى، كانوا متوقفين على جانب الشارع، وهي السيارات تحمل لوحات معدنية أرقام: «د م ج 6312»، باسم «مصطفى ا. ع»، 72 سنة بالمعاش، والسيارة رقم «د ف و 6938» باسم «مروة ش. ع»، 38 سنة، بكالوريوس تجارة، والسيارة رقم «د ر ط 6127» باسم «محمد ا. ع»، 38 سنة مدرس، والسيارة رقم «د ر ب 9829» باسم «أحمد ر. ر»، 42 سنة، ليسانس آداب، بالإضافة إلى السيارة رقم «د ج ر 3491».

وبسؤال قائد السيارة، أكد أن السيارة ملك عمه ويدعى «وليد ع. م.»، وجاري استدعائه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21848 لسنة 2021، جنح قسم أول المنصورة.