حصاد سوق السيارات 2021.. أزمة شرائح و«أوفر برايس» وطرح موديلات جديدة

شهد سوق السيارات خلال العام المنصرم 2021، تغيرات كثيرة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث شهد العام العديد من القرارات الحكومية بالإضافة إلى زيادات في أسعار السيارات، وطرح العديد من الموديلات الجديدة في السوق المصري.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، أبرز ما شهده سوق السيارات المصري خلال عام 2021.

سيارات جديدة في السوق

أعلن الوكيل الحصري للعلامة «جيلي»، الصينية عن طرح طراز جديد ينتمي لفئة الـSUV الرياضية، وتحمل اسم «جيلي كول راي»، وجاءت السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 175 حصانا، و عزم أقصى للدوران 255 نيوتن/متر.

وانضمت شركة بستيون الصينية للسوق المصري، وأعلن وكيلها عن إطلاق «بستيون T33»، بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي بقدرة 114 حصانًا، وعزم دوران 155، كما تم طرح «بستيون T55»، تنتمي لفئة السيارات الـSUV، وتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن، و«بستيون T77 برو»، تنتمي لفئة السيارات الـSUV، وتأتي بمحرك T55، بقدرة 169 حصانا، مع عزم دوران 258 نيوتن، و«بستيون B70»، تنتمي لفئة السيارات الـSUV، وتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو، بقوة 169 حصانًا، مع عزم دوران 258 نيوتن.

كما كشفت شركة «كيا»، النقاب عن الصور الرسمية الأولى لسيارة «كيا كارينز»، طراز الشركة الذي طال انتظاره والذي تم إطلاقه للمرة الأولى عالميا في 16 ديسمبر 2021.

تويوتا تطرح سيارة «بيلتا»

وطرح وكيل تويوتا سيارة «بيلتا»، في السوق المصري، وتعتبر سيارة مماثلة لسيارة «سوزوكي سياز»، وجاءت تويوتا بيلتا في السوق المصري بمحرك تنفس طبيعي 4 سلندر 1.5 لتر، يولد قوة 103 حصان وعزم أقصى 138 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، - كما تم طرح سيارات شركة «هافال»، الصينية بطرازين همال هافال H6، وسيارة هافال جوليان.

وتأتي السيار هافال H6 بمحرك سعة 1500 سي سي - تربو، ويولد قوة 148 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدورانه 230 نيوتن متر، فيما جاءت سيارة هافال جوليون 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لترا، 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر.

توكيل علامة صينية جديدة

وحصل رجل الأعمال «كريم نجار»، صاحب توكيلات «فولكس فاجن، أودى، سكودا، سيات، وكوبرا»، في مصر، على توكيل علامة صينية جديدة، تحاكي سيارات «رينج روفر» البريطانية، فيما طرح الوكيل الحصري للعلامة سيتروين الفرنسية في مصر السيارتين C4 وC3 والذي تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، وتعمل السيارة بمحرك 1.2 لتر تربو 3 سلندر وهو نفس محرك C3 ولكن بقوة أكبر، يولد هذا المحرك 155 حصان وعزم 240 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وشهد السوق المصري طرح طراز جديد لسيارات «جاك»، وهو «جاك 7»، الجديدة 2022 بفئتين الأولى بسعر 300 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 329 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

وأعلن الوكيل الحصري للعلامة «جيتور»، في مصر عن طرح سيارة جيتور X95 في السوق المصري لأول مرة، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، و1600 سي سي تربو، يولد قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

قرارات حماية المستهلك

وتدخل جهاز حماية المستهلك للقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس»، في سوق السيارات، مؤكدًا أن هذا من صميم القانون وليست قرارات استثنائية وأبرز هذه القرارات نستعرضها معكم كما يلي:

- إعلان السعر والمواصفات على السيارة، بحيث تُلزم معارض السيارات بإعلان السعر والمواصفات الكاملة وبياناتها الكاملة على السيارة وأنّ السعر المعلن هو الذي يثبت على الفاتورة.

- إدراج كل المعلومات في إيصال الحجز، بحيث سيحتوي إيصال حجز السيارة على كل المعلومات مثل النوع والمواصفات وسعر التسليم وموعده، وحال تجاوز موعد التسليم يحصل العميل على أمواله ومعها الفائدة بسعر البنك المركزي.

مبادرة الإحلال والتجديد

تم إطلاق المبادرة في بداية 2021، لإحلال وتجديد السيارات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة، وتلقى الموقع الإلكتروني للمبادرة طلبات إحلال سيارات الملاكي والميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى، وتم طرح العديد من السيارات التي يتم تجميعها بشكل محلي في السوق المصري، لتوطين الصناعة في السوق، وتحفيز المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخري جديدة.

سيارات كهربائية بديلة لـ«التوكتوك»

تم تدشين وإطلاق السيارات الكهربائية، بالتعاون بين بوابة مصر الرقمية «EG GATE»، وشركة «دوليبات مصر»، للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية، متمثلة في شركة «المستقبل»، لتسيير وتراخيص المركبات.

وتم إنتاج ثلاثة طرازات منها سيارة كهربائة رباعية الأبواب وتعمل بمحرك كهربائي 400 وات، وسرعتها القصوى 60 كم/س، وتسير حتى 150 كم في الشحنة الواحدة.

شابة مصرية تصمم ألوان سيارة «مكلارين»

وكشف فريق تصنيع سيارات «مكلارين» عن كسوة سياراتها الجديدة لسباق الفورميلا 1 بمدينة أبو ظبي بالتعاون مع دبي، حيث منحت تصميم الألوان الخاصة بالسيارة لشابة مصرية تعيش في الإمارات.

تنظيم بطولة «كار بارك دريفت CPD»

ولأول مرة في مصر، قامت تصفيات بطولة العالم لـ «كار بارك دريفت CPD»، على أرض مصر، وبدأت في نوفمبر الماضي، بمركز المنارة للمؤتمرات التجمع الخامس.

وانتهت البطولة المقامة على أرض مصر في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بإعلان عبدالله حسين من الأردن بطل العالم في الدريفت في المركز الأول، وحصد المركز الثاني الأردني عبدالله أبو حسين، وفي المركز الثالث هيثم الحديدي من سلطنة عمان.

وكيل جديد للعلامة «جيلي» في مصر

تم الإعلان عن اتفاقية تعاون بين الشركة الصينية والوكيل المحلي الجديد للعلامة التجارية في مصر «أبوغالي موتورز»، واختارت الشركة مجموعة أبوغالي موتورز لتخطيطها لانطلاقة جديدة وغير مسبوقة في السوق المصرية، وسعيها لأن تصبح إحدى الشركات المنافسة على نحو قوي على المستوى العالمي

أزمة الرقائق الإلكترونية

وشهد سوق السيارات العالمي أزمة كبيرة منذ انتشار وباء كورونا حيث تأثرت صناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصينع السيارات بسبب توريد كيمات كبيرة لصناعة الهواتف وبدء تقليص حصة شركات السيارات من الرقائق الإليكترونية التي تسببت في خفض إنتاج العديد من المصانع بل وتسببت في غلق العديد من الشركات.

كما شهد السوق المصري زيادة كبيرة مستمرة ومتواصلة في أسعار السيارات بسبب تراجع المعروض نتيجة خفض المصانع انتاجها، وكبدت تلك الأزمة شركات السيارات خسائر بالمليارات حيث تمثل الرقائق الإلكترونية 40% من صناعة السيارة بشكل عام نتيجة التوسع التكنولوجي للسيارات وتوفير وسائل حديثة تتطلب أعداد كبيرة من الرقائق الإلكترونية لكل سيارة.

أزمة الأوفر برايس في السوق المصر

ويشهد سوق السيارات المصري تقلبات في أسعار السيارات نتيجة نقص المعروض من السيارات داخل السوق والذي تسبب في ظهور الأوفر برايس، وقال اللواء حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق، وخبير السيارات لـ«الوطن»، إنّ السوق شهد ركودا كبيرا وعدم وفرة للسيارات وهو بدوره ساهم في قلة المعروض، مع وجود عدم رغبة في الشراء بسبب الأزمة وادخار المستهلكين للأموال تحسبًا لأي أمور طارئة قد تحدث.