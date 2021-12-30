انقلاب ناقلة سيارات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من قرية الأسد التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة محملة بعدة سيارات ملاكي، مما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

انقلاب سيارة محملة بسيارات ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى سائق مصابا إثر انقلاب سيارة محملة بعدة سيارات ملاكي بنطاق مركز أبو المطامير.

وجرى نقل السائق إلى مستشفى أبو المطامير مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجاري رفع السيارات لفتح الطريق أمام المارة.

كما شهدت أيضا أبو المطامير، اليوم، تصادم سيارة نقل محملة بمواد بناء أثناء عبورها مزلقان كومبو، مما أدى إلى تعطل حركة السكة الحديد لحين إخلاء الحادث.

تصادم سيارة بقطار بضائع على مزلقان كومبو

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد تصادم سيارة بقطار بضائع بمزلقان كومبو، مما أدى إلى إصابة السائق وتعطل حركة السكة الحديد لقطارات البضائع.

على الجانب الآخر، شهدت أبو المطامير أمس الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، مما ادى إلى مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهما شقيقين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص، وجرى استخراج تصاريح الدفن وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بقرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.