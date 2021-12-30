نقل مصطفى قمر إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير.. حالته مستقرة

كشف علي رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، عن تعرض الأخير لحادث سير، قبل قليل على أحد الطرق السريعة، إذ فوجئ بصدم أحد الأشخاص لسيارته قبل أن يفر هاربًا.

رشاد: تعرض مصطفى قمر لإصابات متفرقة

وقال علي رشاد، لـ«الوطن»، إنّ مصطفى قمر تعرض لإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقله على الفور لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بشأن عمل الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته، مؤكدًا أنّ حالته الصحية مستقرة.

وأشار إلى أنّ مصطفى قمر، سيُطمئن الجمهور على تطورات حالته الصحية بنفسه، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.