مصطفى قمر يوجه رسالة غزل لـ«الديفا»: متقابلناش بقالنا كتير

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة غزل لـ«الديفا» سميرة سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما حضر حضر حفل دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين.

مصطفى قمر: سميرة العسل كانت متألقة كالعادة

ونشر الفنان مصطفى قمر، فيديو من خلال الحفل، وظهرت فيه «الديفا»، وهي تغني، وعلق عليه: «سميرة العسل كانت متألقة كالعادة، كنا بقالنا كتير متقابلناش أحلى حاجة في حفلة دار الأوبرا إنها جمعتني بالحبايب كلهم»، متابعاً: «وختام السهرة كان عند أخويا الغالي المنتج الكبير علي المولي».

مصطفى قمر يلتقى صابر الرباعي بحفل «الديفا»

وأشار قمر، إلى أنه التقى الفنان صابر الرباعي، خلال حفل سميرة سعيد بدار الأوبرا، قائلاً: «وفاجأني أنا وأخي الغالي المنتج الفنان عنان عوض بمفاجأة تانية كبيرة وهو إني شفت أخي الغالي النجم الكبير عشرة العمر صابر الرباعي»، لافتاُ إلى أنه سينشر المزيد من الصور الخاصة بـ حفل دار الأوبرا المصرية مع الفنان صابر الرباعي، خلال المنشور القادم.