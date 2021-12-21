مصطفى قمر وليلى علوي أبرز الحاضرين لحفل زفاف ابنة ماجد المصري «صور»

يقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، حفل زفاف ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري، وسط حضور كبير من الأقارب والفنانين الذين حرصوا على الوقوف بجانب «المصري»، وتهنئته بحفل زفاف ابنته.

حفل زفاف ابنة ماجد المصري

وحضر حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، كل من: إلهام شاهين وهالة صدقي ومصطفى قمر ومحمد لطفي وليلى علوي وعبد الله حسن وزوجته غادة رجب، وغيرهم.

وأحيا الفقرة الأولى من حفل الزفاف المطرب الشعبي محمود الليثي، ومحمد عبد المنعم، واللذان قدما عددا كبيرا من أغانيهما الخاصة، التي أشعلوا بها الحفل، وتفاعل الحضور معهما بشكل كبير.

آخر أعمال ماجد المصري

يذكر أن الفنان ماجد المصري قدم مؤخرا مسلسل «الوجه الآخر»، الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم ندى موسى ونسرين طافش وأحمد سعيد عبد الغني ومادلين طبر ومحمد علي رزق، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

كما أنه يستعد خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في فيلم «أهلا بكم في باريس»، الذي يشارك فيه بجانب سيرين عبد النور، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف.

وانتشر فيديو مؤخرا للفنان المصري من كتب كتاب ابنته، وهو منهار في البكاء، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.