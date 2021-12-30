خالد الجندي عن تحريم التهنئة بالعام الجديد: يعني ننكد على بعض؟

قال الشيخ الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا يجب أن نهنئ أنفسنا بكل يوم جديد، متابعا: «أنا لو قولت لحد متقولش صباح الخير، يبقى بقوله قول صباح الشر، فأنا لو قولت لحد لا تهنئه بعام جديد، معكوسها هدده بالعام الجديد ونكد عليه، وهذا كلام غير منطقي».

الاستشهاد بالحديث النبوي

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، مستشهدا بحديث النبي محمد أنه «ما من يوم تشرق فيه الشمس، إلا وينادى اليوم ابن آدم، ويقول يا ابن آدم أنا يوما وجديد، وعلى عملك شهيد، فإذا كان اليوم بيقول أنا على عملك شهيد، فنفس الكلام نقوله بقى على العام».

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجيل الماضي لم يجدوا أمهاتهم تمسكن الهاتف المحمول، من أجل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تسرق الوقت، لافتا إلى أن النبي محمد قال إن من رأى منكرا فليغيره بيده، وأما بلسانه، فهم من الوعاظ والمصلحين، وأن يغيرها بقلبه وهذا أضعف الإيمان.

تهنئة الطيب للبابا الفرنسيس

وهنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا فرنسيس بمناسبة أعياد الميلاد للمسيحيين الكاثوليك.

ويدور جدل نهاية كل عام حول جواز المسلمين تهنئة المسيحيين برأس السنة والذي قسمه أهل الذكر إلى ثلاث أحكام بين الجواز والمنع والإباحة بشروط.