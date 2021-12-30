مجدي يعقوب يكشف عن سر علامة حورس على ملابسه: تمثل كل ما هو جميل

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه يحب أسوان لوجود الكثير من الآثار فيها، كما أن لون الجبال أصفر هادئ، والآثار تدل على عراقة المصريين، وهو يضع علامة عين حورس على «الجاكيت» الذي يرتديه لأنه يمثل كل ما هو جميل في الحياة، وهو يعتز جدًا بهذه العلامة.

أسوان تمثل حيزا كبيرا من حياته

وأضاف «يعقوب»، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قدمته الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الخميس، أنه يحب مدينة أسوان لأنها تمثل حيزا كبيرا من حياته، ولفترة طويلة كان يحلم بها وبأهلها خاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض، لأنه يشعر أنهم مهملون ولا يحصلون على ما يستحقونه من رعاية، و«عندهم أمراض كتيرة في القلب، بس مش تشوهات خلقية، ولكن روماتيزم وأمراض تصلب الشرايين، ومش بس الأطفال ولكن الكبار أيضًا، وأطفال أسوان دائمًا في قلبي طول حياتي وكنت بتكلم عنها في مجلات علمية».

مجدي يعقوب يتحدث عن جمال نهر النيل

وتابع جراح القلب العالمي، أنه يحب مدينة أسوان التي تحظى بجمال «مش معقول، وهي أجمل حتة في العالم»، لافتًا إلى أنها تتمتع بهدوء كبير، ومنظر جذاب وهادئ للنيل، وينساب بهدوء مثل نهر الميسيسبي، ولون النباتات في مصر يختلف عن لون النباتات في دول أخرى، وعلى سبيل المثال لون النباتات في جامايكا أخضر غامق جدًا، ولكن في مصر لون النباتات أخضر فاتح ومبهج، ولذلك زرع شجرة ليمون في المكان الذي يعيش به في أسوان، أما شجر الزيتون رمز للهدوء والسلام والشجرة الواحدة تعيش 4 آلاف سنة.

وكشف عن أنه قضى عاما ونصف في أسوان عندما كان في المرحلة الابتدائية، وأحبها وأحب آثارها، وشعبها متنوع، بينهم نوبيين وبينهم من الشمال، ويعيشون بسلام و«حلاوة غير معقولة»، مشددًا على أن المدينة لم يكن بها زحام وهادئة، ما شجعه على العودة للحياة فيها مرة أخرى.