«ليلة إخراج الجن دعبس».. تفاصيل مقتل شاب على يد دجال أثناء علاجه من مس شيطاني

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل شاب لم يتجاوز عمره 25 عاما بمنطقة فاقوس في الشرقية، حيث تبين أن الشاب يدعى «ك. م»، 25 عاما، عاطل، وكان يعاني حالة نفسية سيئة، لم تنفع معها سبل العلاج فاضطر أقاربه للاستعانة بدجال، بحجة أنه مسكون بجن اسمه «دعبس» يجب إخراجه.

15 ألف جنيه

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم أن أقارب المجني عليه استعانوا بدجال يدعى «جمال. ف»، 43 عاما، حضر إلى منزل الأسرة وقيَّد المجني عليه بمعاونة اثنين من مساعديه لإخراج الجن مقابل الحصول على 15 ألف جنيه.

علقة موت

وخلال جلسة إخراج الجن، أوسع الدجال ومعاونيه المجني عليه ضربا بالعصا والشوم، فدخل في حالة هيسترية ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو مقيد فتركوه جثة هامدة وفروا هاربين.

جثة فى المستشفى

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس متوفى وبه كدمات متفرقة بالجسم، وما قرره مرافقوه نجل عمته ونجل كريمة عمته، بأن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية سيئة وقيامهما بالاتفاق مع شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس لمعالجته من أعمال السحر والشعوذة، فحضرا لمنزل المجني عليه وبرفقتهما شخص آخر، وقيدوا المجني عليه وضربه بعصا بادعاء إخراج السحر منه إلا أنه توفي.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما قررا الحضور لمسكن المجني عليه لعلاجه من السحر حيث حضروا مُستقلين دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) ملك أحد المتهمين وتعدوا على المجنى عليه بعصا خشبية بالاشتراك مع باقى المتهمين والمُبلغين لإخراج الجن من جسد المجنى عليه، إلا أنه توفي وبمواجهة المُبلغين أيدا أقوال المُتهمين المضبوطين، وأرشد أحد المتهمين عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة مُحمل عليها حقيبة سوداء خاصة «بالمتهم الهارب» بداخلها «سماعة طبية وسماعة موبايل وجهاز مساج يدوى - جهاز قياس الضغط»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.