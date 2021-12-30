داوود عبد السيد: لم أقدم تنازلات وأحمد زكي رفض دور «الصعاليك» بعصبية

قال المخرج داوود عبدالسيد، إن زوجته كانت مثقفة، وتعاهدا على عدم تقديم تنازلات، وهو ما يفسر قلة الأعمال الفنية التي قدّمها، مشددًا على أنه لم يواجه الموقف الذي يجبره على تغيير قناعاته: «مفيش حد مبيقدمش تنازلات، بس التنازلات اللي قدمتها كانت محسوبة ولا تفسد العمل».

تنازلات لا تفسد العمل

وأضاف «عبدالسيد»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة "CBC": «في صناعة السينما، مادام بعمل فيلم معين في حدود ميزانية ووقت معين لازم أقدم تنازلات، لكن مش لازم تفسد العمل، ولازم يبقى في قدر من المرونة والحفاظ على الهدف الأساسي».

راتب زوجتي كان ضعف راتبي

وكشف المخرج، تفاصيل حياته الشخصية، في فترة بداية الزواج، موضحًا أنّ سيارته كانت أصغر من سيارة زوجته، ومرتبها ضعف مرتبه: «كنا بنستلف بس كنا بنعيش حياة كويسة، والحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تخليني أقدم تنازل، إني أعلم نجلي تعليم كويس، ولكن اخترت التعليم الجيد غير باهظ التكلفة».

وحول تكرر فترات غيابه عن الساحة الفنية، أكد أنها لم تكن اختيارية لكنها كانت إجبارية لأنه كان يكتب بعض الأعمال الفنية ويحاول الحصول على منتج لتنفيذها، فمثلا استغرق ظهور فيلمه الشهير «الكيت كات» 5 سنوات ما بين بداية الكتابة والإنتاج: «مكنش فيه منتج عاوز يعمله بالمواصفات الصح، وده تنازل مكنش ينفع أقدمه».

وأكد أن النقلة من مساعد مخرج إلى المخرج والعمل بمفرده على أعماله الخاصة كانت تحتاج ثقة في نفسه ومشروعه الشخصي، حيث قرر القيام بهذا النقلة بعدما حصل على قدر كبير من الخبرة: «كنت أخطط لإخراج سيناريو كفاح رجال الأعمال، ولم يتم تنفيذه لأسباب إنتاجية، بعدها كتبت سيناريو الصعاليك وتم تنفيذه».

وأشار، إلى أن فيلم «الصعاليك» كان ناجحا، وأن الأبطال الذين ظهروا في الفيلم، هو من اختارهم، لكن دور الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان معروضا على الفنان الراحل أحمد زكي، ووافق على تجسيده، لكنه لم يجسده في نهاية المطاف.

وتابع: «أحمد زكي فنان كبير، لكن كانت له أخطاء، واعترض على جزء من الحوار في الشخصية، وكان عصبيا للغاية، فقدمت الدور لمحمود عبدالعزيز واكتشفته فيه».