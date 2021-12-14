«العدل» يتعاقد مع عمرو عرفة وهالة خليل على إخراج وتأليف «أحلام سعيدة»

تعاقد المخرج عمرو عرفة، مع شركة «العدل جروب»، على إخراج مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة الفنانة يسرا، والذي من المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية المقبل، بينما تم التعاقد مع المخرجة والكاتبة هالة خليل على تأليف العمل، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم غادة عادل، مي كساب، نور محمود، ونبيل نور الدين.

«أحلام سعيدة» التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة

ويعتبر مسلسل «أحلام سعيدة»، هو التعاون الثاني بين عمرو عرفة ويسرا في الدراما الرمضانية، وذلك بعد تعاونهما الأول في مسلسل «سراي عابدين» الجزء الأول، عام 2016، والذي قدمت من خلاله يسرا دور «خوشيار هانم»، والدة الخديوي توفيق، والذي شاركت في بطولته أيضا الفنانة غادة عادل، بينما تعتبر التجربة الأولى لـ هالة خليل في تأليف للدراما التلفزيونية دون عملها على إخراج العمل.

يسرا.. 22 عاما من الدراما التلفزيونية في رمضان

الفنانة يسرا من أبرز الوجوه التي يرتبط بها الجمهور في الدراما التلفزيونية وخاصة الرمضانية، حيث تحرص على التواجد كل عام بعمل مختلف منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها «حياة الجوهري» في عام 1997، وتوالت بعدها الأعمال منها «أوان الورد» عام 2000، «أين قلبي» عام 2002، «ملك روحي» عام 2003، «لقاء على الهواء» عام 2004، «أحلام عادية» عام 2005، «قضية رأي عام» عام 2007، «في إيد أمينة» عام 2008، «خاص جدا»عام 2009، «بالشمع الأحمر» عام 2010.

وفي عام 2012 قامت يسرا ببطولة «شربات لوز»، وفي العام التالي «نكدب لو قلنا مابنحبش» عام 2013، «سرايا عابدين» الجزء الأول والثاني في 2014 و2015 على التوالي، «فوق مستوى الشبهات» عام 2016، «الحساب يجمع» عام 2017، «لدينا أقوا أخرى» عام 2018، «خيانة عهد» عام 2020، بالإضافة إلى «حرب أهلية» في 2021.