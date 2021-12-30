توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» بالمجان على أهالي بيلا بكفر الشيخ

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» بالمجان، على أهالي بيلا، ضمن مُبادرة «دفي نفسك»، والتي انطلقت مُنذ الأسبوع الماضي لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» بالمجان على المواطنين، وذلك لتدفئتهم في ظل موجة البرد الشديدة، التي تمُر بها مصر.

توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» على المواطنين

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين في مُبادرة «دفي نفسك»، في بيان، إنه جرى توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيرى المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبي الخير بالتبرع بمُستلزمات «حمص الشام» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

الشباب المتطوع يجهز حمص الشام ويوزعه مجانا

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين في المُبادرة بدأوا تجهيز مشروب «حمص الشام» الساخن بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها في أكواب ورقية، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعي «الجمهورية» و«الثورة» واللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

وأضاف «عثمان»، أنه قد تم اختيار مشروب «حمص الشام» باعتباره من المشروبات الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة عند المصريين، نظراً لمذاقه المُميز، وفوائده الصحية، فضلاً عن سهولة تحضيره، وعمله على تدفئة الجسم في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن المشروب يتكون من الحمص، والكمون، والشطة، والطماطم، والليمون، والملح، والفلفل.

وأكد «عثمان»، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 10 آلاف علبة «شوربة عدس» بالمجان، على المواطنين ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك» التي انطلقت في مدينة بيلا مطلع الأسبوع الماضي، وذلك لمُواجهة الصقيع، كما تم أيضاً توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» يوم الأحد الماضي، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم في عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

وتابع «عثمان»، أن مُبادرة «دفِّى نفسك» حظت بدعم كبير من الأهالي في مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، وما زال هناك إقبال مُتزايد من الأهالي على المُبادرة، مُنوهاّ أن هناك العديد من الأشخاص الذين يمدونهم بكافة المكونات والأدوات التي يستخدمونها في طهي المأكولات والمشروبات الخاصة بالمُبادرة، كنوع من أنواع المُساعدة أو الصدقة الجارية.

يُذكر أن، مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّي نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» على الأهالي مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.