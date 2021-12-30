مجدي يعقوب: نقدم خدمتنا للجميع على قدم المساواة.. وإحنا تحت أمر المريض

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه أسس مركزه الطبي في محافظة أسوان لأن شعب أسوان وخاصة الأطفال يتعرضون للإهمال، ولذلك فكر في تقديم الخدمة الطبية للجميع على قدم المساواة، دون النظر عن اللون أو المستوى الاجتماعي، «واللي عنده فلوس واللي معندوش، والمساواة دي كانت مهمة جدًا»، وهو يمثل فريق كبير يعمل لسببين فقط، أولهما خدمة المرضى، وثانيهما العلم والاكتشافات الجديدة، و«المريض هو أهم إنسان في المستشفى وكلنا تحت أمره ونخدمه ونعامله بطريقة إنسانية، واحترام، وكرامة، ونقوله: إزيك يا أفندم، وحتى لو كان المريض طفلًا نقدم له كل الاحترام».

ردود فعل جميلة من الطلاب

وأضاف «يعقوب»، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قدمته الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الخميس: «بنشوف حاجات جميلة وردود فعل جميلة من الأطفال والمرضى، والممرضات مهمين جدًا، وعلى راسنا وجزء من الفريق ونحترمهم وناخد رأيهم، والمساواة مهمة جدًا بيننا، كما أننا ننتقد أنفسنا لنكون أفضل، وهو مركز علاجي وبحثي في نفس الوقت، ونحن جزء من مشروع الجينوم المصري علاج المستقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع جراح القلب العالمي، أنهم يقدمون العلاج للمرضى على أعلى مستوى، وهناك نظام هائل، وكل «مليم» يُنفق نعرف جيدًا من أنفقه وكيف أنفقه وفيم أنفقه، مشددًا على أنه يبحث عن الديمومة لمشروعه، ويجري اختيار المعاونين في المركز من بين الكفاءات الكثيرة في مصر، ويجري اختيار الشباب الذين يرغبون في تطوير أنفسهم، مضيفًا بسخرية: «تعريف الشباب مختلف، يعني أنا عجوز جدًا وبعتبر نفسي شباب، ومتحمس جدًا اكتشف حاجات جديدة، وبنشوف الناس اللي عايزين يتحسنوا ويعملوا معنا، وعندنا في المركز ستات أكثر من رجالة، لأن عندهم أفكار جميلة ومختلفة وفيه تكامل جميل جدًا».

3 محاور للعمل في المركز

من جانبه، قال محمد زكريا، مدير مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان، إنهم يعتمدون في الخدمة بالمستشفى على ثلاثة محاور، أولها تقديم خدمة طبية بكرامة إنسانية، ثم التدريب والتطوير المستمر للشخص نفسه، وأيضًا البحث العلمي.