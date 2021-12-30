البورصة المصرية: توقعات بطرح أسهم 5 شركات جديدة خلال 2022

توقع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، طرح 5 شركات جديدة خلال العام 2022.

«فريد»: 4 شركات جديدة تُطرح خلال 2022

وأضاف «فريد»، خلال كلمته اليوم الخميس في مؤتمر «حصاد البورصة السنوي»، إن الشركات الجديدة المتوقع طرحها من بينها 4 شركات في السوق الرئيسي وشركة واحدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رئيس البورصة المصرية، بأنَّ الخمس شركات المتوقع طرحها خلال عام 2022 من أصل 10 شركات تم التواصل معها، مشيراً إلى أنَّه جار التواصل مع باقي الشركات.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي تنتمي لها هذه الشركات، هي الأغذية والمشروبات.

ولفت «فريد»، إلى أنه في الوقت الحالي يتم التواصل مع شركتين في محافظة بورسعيد من أجل القيد في البورصة، وذلك بعد تنظيم مؤتمر البورصة والتنمية الذي عُقد الشهر الماضي بالمحافظة.

2021 عام التحديات للبورصة المصرية

وأكد رئيس البورصة، أن عام 2021 شهد الكثير من التحديات، فهو عام إدارة التعافي والنظر إلى المستقبل، من خلال تنشيط حركة التداولات وجذب المستثمرين الجدد إلى السوق والأطروحات الجديدة.

قرارات جديدة ترتقبها البورصة مع بداية 2022

وتترقب البورصة المصرية قرارات جديدة مع بداية 2022، من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، حسبما أعلنت الأخيرة اليوم.

وتابعت «الرقابة المالية» في بيان لها، أنها ستقوم بنشر نماذج تقارير الإفصاح ربع السنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، وكذلك الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، عبر منصتها الإلكترونية.

كما أوضحت أنَّ مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مطالبين بتقديم تلك المستندات، كإجراء لوضع سوق المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية.