أخبار البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يصل إلى 753 مليار جنيه

جاءت أخبار البورصة المصرية إيجابية بعدما ارتفع رأس مالها السوقي في نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق لـ 28 ديسمبر الحالي بمقدار تخطى الـ3 مليارات جنيه وسط ارتفاع جماعي لأغلب المؤشرات.

ووفقاً لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق المال المصرية ليصل إلى نحو 753 مليار جنيه بعدما أغلق المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنحو 0.54% مدفوعا بمشتريات المستثمرين الأجانب وسط مبيعات مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب.

إيجي إكس 70 يصل إلى 2181 نقطة

وبحسب أخبار البورصة المصرية أغلق المؤشر الرئيسي في ختام جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع ليصل إلى نحو 11913 نقطة في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 مرتفعاً بنسبة 0.17% ليصل إلى نحو 2181 نقطة في حين صعد مؤشر إيجي اكس 100 متساوي الأوزان الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18% ليصل إلى نحو 3224 نقطة.

وجاءت أخبار البورصة المصرية بشكل إيجابي مما انعكس على قيم التداول حتى وصلت قيم التداول مع ختام جلسة منتصف الأسبوع الحالي الثلاثاء الموافق لـ28 ديسمبر الجاري إلى نحو 1.2 مليار جنيه بعد إتمام عمليات البيع والشراء على نحو 330 مليون سهم بعد تنفيذ 36 ألف صفقة موزعة على 191 شركة إذ ارتفعت أسهم 61 شركة مقابل تراجع أسهم 67 شركة واستقرار أسهم نحو 63 شركة على مدار جلسة التعاملات.

المصريون يقتنصون 77 % من التعاملات اليوم

واقتنص المستثمرون المصريون على نحو 77.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في سوق المال المصرية مع ختام جلسة تعاملات اليوم في الوقت الذي اقتنص المستثمرون العرب والأجانب على نحو 8.7% و 13.5 % على الترتيب في الوقت الذي بلغت فيه الحصة السوقية لتعاملات الأفراد نحو 68% مقابل 31 % لتعاملات المؤسسات.

أخبار البورصة المصرية وتعاملات الأجانب

واختتمت أخبار البورصة المصرية اليوم بتسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مشتريات بلغت نحو 89 مليون جنيه مقابل تسجيل المصريين صافي مبيعات بلغت 86 مليون جنيه، وأخيراً سجلت صافي مبيعات العرب 2.9 مليون جنيه في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق لـ 28 ديسمبر الحالي.