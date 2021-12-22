البورصة المصرية اليوم: 5.6 مليار جنيه أرباح في منتصف التعاملات

شهد منتصف تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.53%، عند مستوى 11585.55 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.11%، ليرتفع بمنتصف الجلسة عند مستوى 2170.4 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.82%، في منتصف التعاملات عند مستوى 3192.82 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.71%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.71%، عند مستوى 2036 نقطة، وفيما بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 419.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 127.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 15.959 صفقة.

التداول على 175 سهما

وشهد منتصف التداولات في البورصة المصرية اليوم التداول على 175 سهمًا، وارتفع 70 سهما فقط، فيما انخفض 24، واستقر 81 سهما دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 5.6 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 740.566 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يتجه لمستوى 11600 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن يؤهل استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية، لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 11600 نقطة، متوقعاً أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11450 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» يتجه لمستوى الدعم الرئيسي

فيما يتوقع، في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي والعودة مرة أخرى إلى الهبوط يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100، ثم مستوى الدعم الثاني وهو 2000 نقطة.