طريقة تقديم تظلمات حاجزي وحدات سكن لكل المصريين 2 بعد قرار المد

قررت وزارة الإسكان، مد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل، حتى الخميس 6 يناير، لإعطائهم فرصة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة؛ لتعديل موقفهم وقبول أوراقهم ووضعهم في قائمة المقبولين.

طريقة تقديم التظلمات

وفي هذا الصدد، قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يُمكن إرسال طلب التظلم إلكترونياً عن طريق إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب على الرابط التالي:

(https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints)

وبعد التسجيل يبدأ موظفو الصندوق دراسة طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه.

وبلغ عدد المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط نحو 4939 عميلا، وقدّم أكثر من 3000 عميل طلبات تظلم لاستكمال المُستندات المطلوبة من أجل تعديل موقفهم، وفق الرئيس التنفيذي للصندوق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الفرز ووحدات الإسكان

يتيح الصندوق أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على هذا الرابط الإلكتروني:

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

وعلى المواطن الراغب في الاستعلام عن نتيجة الفرز الدخول برقمه القومي، ثم يضغط على «نتائج الفرز» لمعرفة موقفه سواء بالقبول أو الرفض.

وهناك طريقة أخرى للاستعلام من خلال إرسال المواطن رسالة نصية تحوي رقمه القومي إلى رقم «9311».

يشار إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 4 أكتوبر 2021، ضمن مبادرة البنك المركزي والتي تتيح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، والشقق المطروحة في الأماكن التالية: «حدائق العاصمة، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، بورفؤاد».