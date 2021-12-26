شروط وتفاصيل مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%؜ من بنك فيصل

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منها، كونها تقدم تسهيلات كبيرة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية، ومن بين البنوك التي تقدم تمويلاتها «فيصل الإسلامي»؛ إذ يمنح عملائه التمويل العقاري بعائد 8%.

واستمرارا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بعائد 8% من بنك فيصل، على النحو التالي:

مبادرة الـ8% لمتوسطى الدخل

1- مساحة الوحدة لا تتعدى 150م2 بحد أقصى «كاملة التشطيب»، على أن تكون جاهزة للاستلام.

2- قيمة الوحدة السكنية لا تتعدى مبلغ 2.25 مليون جنيه كحد أقصى.

3- يجرى السداد حتى 20 عاما، أو بلوغ العميل ســن 60 عاما أيهما أقرب.

4- الحد الأقصى لدخل الفرد «الأعزب»، 40000 جنيه/شهريا.

5- الحد الأقصى لدخل الأسرة 50000 جنيه/شهريا.

6- مقدم ثمن الوحدة لا يقل عن 20% من قيمتها.

7- القسط الشهرى لا يتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهرى للعميل.

8- معدل العائد 8% متناقص تدريجي.

كيفية حساب القسط بنظام مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%

وأتاح بنك فيصل الإسلامي لعملائه الراغبين في الحصول على التمويل كيفية حساب القسط بنظام مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بنك فيصل الإسلامي واختيار التمويل العقاري، وهو العقاري بعائد 8%.

- وفي الخطوة التالية يجرى اختيار حساب القسط بنظام مبادرة التمويل العقاري بعائد 8%، أو الدخول المباشر من هنــا.

- في الخطوة الثالثة سيظهر تبويب بعنوان احسب تمويلك وأسفله يحدث التنوية أنه يجب ألا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافى الدخل، وعليه تدخل البيانات المطلوبة وهي القسط الشهري ومدة التمويل، وأخيرا مبلغه.