«الإسكان»: مشروعات «دمياط الجديدة» كلفت 500 مليون جنيه ووفرت 8 آلاف فرصة عمل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة خلال العام 2021، وقال «الجزار»، إنّ خطة العام المالي، بمدينة دمياط الجديدة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، تنتهي بحلول منتصف العام المقبل 2022، مشيراً إلى أنّ هناك أكثر من 30 شركة تعمل في المشروعات المختلفة بالمدينة وتوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل للشباب.

مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة

«الوطن»، تستعرض خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل وملامح هذه المشروعات وهي كالتالي:

1 - مدينة دمياط الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها بمحافظة دمياط.

2 - جاري الانتهاء من تنفيذ 1752 وحدة سكنية بمساحة 115 مترا للوحدة بإجمالي 73 عمارة بمحور الإسكان المتوسط «سكن مصر»، وتم تسليم 160 وحدة سكنية للمواطنين وجاري تسليم الوحدات طبقاً للجدول الزمني المعلن سلفاً.

3 - جاري تنفيذ 45 عمارة بمشروع سكن مصر بمنطقة جنوب الحي الأول والرابع بإجمالي وحدات 1080 وحدة، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 90% وجاري استكمال تنفيذ المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

تنفيذ 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

4 - الانتهاء من تنفيذ 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكنية بمشروع JANNA، وتسليم 37 وحدة سكنية وجاري استكمال تسليم باقي الوحدات طبقاً للجدول المعلن.

5 - جاري تنفيذ 87 عمارة أخرى بمشروع «جنة» بالمجاورتين 33 - 34 بالحي السادس بإجمالي وحدات 2088 وبلغ متوسط نسبة الإنجاز 80%، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات السكنية تمهيداً لتسليمها للمواطنين .

6 - وفي مجال الطرق، تم الإنتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية بالحي الثالث، ورفع كفاءة طرق الحي الأول، وتطوير ورفع كفاءة الطرق، بمنطقة الشاليهات بتكلفة 100 مليون جنيه.

إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل المدينة بطول 800 متر

7 - الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل المدينة، بطول 800 متر، وشملت الأعمال تنفيذ بوابة ونافورة وتدبيش جوانب الطريق وأعمال زراعة وشبكة رى الجزيرة الوسطى وأعمال رصف الطريق بكامل طبقاته وإنارته، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للطريق رقم 1 من ميناء دمياط حتى مدخل المدينة الشرقي، بتكلفة 11 مليون جنيه، كما تم استكمال تنفيذ الطرق الداخلية للحي الخامس بتكلفة 41 مليون جنيه.

8 - وفي مجال المرافق، تم تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية بمنطقة امتداد القرى السياحية شرق، وقطع أراضي بيت الوطن بمنطقة القرى السـياحية غرب، وشملت الأعمال تنفيذ شبكات طرق، ومياه وري، وصرف صحي، ومحطات رفع، وخطوط طرد، بتكلفة 64 مليون جنيها.

9 - الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة 5 محطات رفع للصرف الصحي بمدينة، دمياط الجديدة، بتكلفة بلغت نحو 3.5 مليون جنيه.

مدرسة النيل الدولية بتكلفة إجمالية 104 ملايين جنيه

10 - وفي مجال الخدمات، تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية بالمجاورة 30 على مساحة 17 ألف متر بتكلفة إجمالية 104 ملايين جنيه، كما تم تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي بمشروع جنة، بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ موقفين إقليميين بشرق وغرب المدينة بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه وتم تشغيل جميع المدارس والمواقف بالفعل.

11 - وفي مجال الزراعة، تم زراعة 50 ألف متر بجميع الأحياء، وصيانة ورفع كفاءة أكثر من 400 ألف متر، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء وتنسيق الموقع والسور والبوابات لـ 44 عمارة بمشروع JANNA بالمجاورة 33، وجاري تنفيذ أعمال الكهرباء لمنطقة بيت الوطن غرب جامعة حورس، وعمارات سكن مصر، و59 عمارة بمشروع جنة، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، بتكلفة حوالى 242 مليون جنيه.

علاء منيع: تقديم الخدمات بجهاز المدينة على أعلى مستوى من الجودة

وكان المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أوضح أن جميع قيادات جهاز مدينة دمياط الجديدة، يسابقون الزمن للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات، بجودة عالية، مشيراً إلى أن جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين، يراعى فيها الجودة الشاملة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين خلال فترة تواجدهم بالجهاز.