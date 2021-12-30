«ليبيا»: اتجاه لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة «باشاغا»

يتجه مجلس النواب الليبى لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة، وسط توقعات بأن يكون رئيسها من مدينة مصراتة غرب البلاد، وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز، أمس، عن أحد النواب.

وقال النائب إبراهيم الدرسى، إن «الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة هو المرشح للانتخابات الرئاسية فتحى باشاغا، وزير الداخلية السابق فى حكومة الوفاق المنحلة، التى كان يرأسها فايز السراج حتى أوائل 2021».

وكان «النواب الليبى» قد تلقى اقتراحين بشأن مسار الانتخابات الرئاسية، التى كان مقرراًَ لها 24 ديسمبر إلا أنه تم تأجيلها، وكان أحد الاقتراحات يقضى بتأجيلها لأشهر مع تغيير السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الحكومة الحالية «عبدالحميد الدبيبة»، الذى يخوض السباق الرئاسى.

وكانت مدينة بنغازى شرق ليبيا، شهدت لقاءً لافتاً بين خليفة حفتر وفتحى باشاغا، فى خطوة يأمل الليبيون فى أن تساعد على إنهاء فوضى البلاد منذ أكثر من عقد، حيث كان الرجلان على طرفى نقيض طوال السنوات الماضية.

وأرجأ رئيس مجلس النواب المكلف فوزى النويرى الجلسة، أمس الأول، المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، وخريطة الطريق اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، إلى الأسبوع المقبل.

«الشيبانى»: حكومة تصريف الأعمال غير شرعية بناء على قرار منح الثقة

فى سياق متصل، قال عضو المجلس، جاب الله الشيبانى، إن حكومة تصريف الأعمال تتآكل من الداخل وتتهاوى رويداً رويداً، ويبدو أنها تريد أن تسقط قبل إسقاطها بخارطة الطريق بعد 24 يناير المقبل، وفق ما نقل موقع «المتوسط» الليبى.

وأضاف أنها حكومة غير شرعية حالياً بناء على قرار منح الثقة من مجلس النواب بـ«سرت»، الذى نص على أن تنتهى مدة عمل الحكومة يوم 24 ديسمبر، على حد قوله. ويتمسك المواطنون خصوصاً فى الشرق الليبى بضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب وقت.