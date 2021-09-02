رئيس النواب الليبي: لا حل للأزمة الليبية دون إجراء انتخابات رئاسية

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه لا حل للأزمة الليبية وتحقيق المصالحة دون إجراء انتخابات، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية تقضي بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب مبينا أنه تم تكوين مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وتوجد حكومة منتخبة من البرلمان وكان هدفها توحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات.

مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف «صالح»، خلال كلمة له بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» ، اليوم الخميس، أن الحكومة فشت في تحقيق ما تم طلبه منها والحكومة الآن تم استدعاءها للاستجواب أمام مجلس النواب وسيتم الاستماع إليها ربما تستمر أو شيئ آخر مشددا على أن مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لافتا إلى أن مجلس النواب هو الذي ينتخب رئيس الدولة مباشرة بحسب الدستور الليبي من خلال الإعلان الدستوري على أن يتم كتابة دستور للبلاد فيما بعد.

القاعدة الدستورية في ليبيا لا تقصي أحد

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن مجلس النواب قرر في أول جلسة له أن الشعب الليبي هو الذي سينتخب رئيس البلاد مباشرة، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية لا تقصي أحد وأي شخص تتوافر فيه شروط الترشح للرئاسة يمكنه للتقدم، مبينا أن قانون مجلس النواب في البلاد قد يحتاج تعديلات وستتم قريبا مشيرا إلى أن كل الأسس الدستورية موجودة في ليبيا حالا ويجب على المجتمع الدولي دعم ليبيا لإجراء الانتخابات، مشددا على أن من يقصي فقط هو صندوق الانتخابات، داعيا كل الأشقاء العرب والمجتمع الدولي ضرورة معرفة أنه إذا لم يتم إجراء الانتخابات فإن الوضع في ليبيا سيكون أسوء لذا يجب انتخاب رئيس ليقود المؤسسات الميدانية والعسكرية.