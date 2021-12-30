«البحوث الفلكية» يكشف موعد هلال شهر جمادي الآخرة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر شهر جمادى الآخـرة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الثامنة والدقيقة 34 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 2/1/2022 ميلادية (يوم الرؤية).

وأضاف «القاضي»، في بيان له، يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة.

وأوضح: «ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفي القاهرة بـ 24 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (20 - 25 ددقيقة)».

الثلاء غرة جمادى الأولى

وتابع: «أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (7 - 32 ددقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنين 3/1/2022م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1443هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1443هـ فلكياً يوم الثلاثاء 4/1/2022».