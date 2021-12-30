الأزهر يبحث آلية المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات

نظَّم مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالأزهر الشريف، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بمشيخة الأزهر، ورشة عمل لبحث آليات المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، التي تنظمها الإمارات العربية المتحدة، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

التعريف الحديث للتميز في أداء العمل الحكومي

ناقشت الورشة، التعريف الحديث للتميز في أداء العمل الحكومي، وأهم المفاهيم والمعايير التي يمكن من خلالها قياس القدرة على المنافسة، للحصول على أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وعناصر تقييم النتائج الخاصة بمعايير بالتميز الحكومي، التي اشتملت على (الرؤية الطموحة وقدرات تخطيط ومتابعة رؤية مصر 2030- النماذج العالمية المتعلقة بالتميز الحكومي- فعالية النتائج المرتبطة بمهام العمل الحكومي).

المؤشرات الخاصة بتنفيذ رؤية مصر 2030

كما تناولت ورشة العمل، الاستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ رؤية مصر 2030، التي شملت نتائج تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج، المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، ونتائج تقييم فاعلية السياسات المرتبطة بها، وأثرها على رضا المجتمع وجودة الحياة.

شارك في ورشة العمل، الدكتور إسماعيل، الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وممثلين من الإدارات المختلفة بالأزهر الشريف، إلى جانب الوفد المسؤول عن جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الجائزة، أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع حكومة الإمارات، في 23 مايو 2019، إذ تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والأكبر عربيًّا بخصوص مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري.

وكان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، هنأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، وقادة الكنائس، وجميع المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد.