وفاة رئيس التفتيش الصيدلي في الفيوم.. و«الصحة» تنعاه

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة الفيوم بالكامل، وتحديداً العاملين بمديرية الصحة والسكان، وأهالي قرية بني صالح بنطاق مركز الفيوم، حزناً على وفاة الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، ليلحق بزوجته بعد وفاتها بعامين تاركين 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية يحاربون مصاعب الحياة بمفردهم.

أُصيب بوعكة صحية قبل أيام

وكان الدكتور أحمد عثمان قد أُصيب بوعكة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات بالفيوم، حيث قدّم له الأطباء الرعاية الطبية اللازمة محاولين إنقاذ حياته إلا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل بعدما توقف قلبه اليوم الخميس مُعلناً نهاية حياته، ليلحق بزوجته التي توفيت قبل عامين.

ترك 3 أطفال بمفردهم دون أب وأم

ورحل الدكتور أحمد عثمان تاركاً حُزناً كبيراً في قلوب كل من يعرفه نظراً لأخلاقه العالية، بالإضافة إلى تركه 3 أطفال كان هو الأب والأم لهما بعد وفاة والدتهما، وهم سارة وعلي ومحمد أكبرهم في المرحلة الابتدائية ليعيشوا أيتام الأب والأم.

"صحة الفيوم" تنعى رحيله

ونعت مديرية الصحة بالفيوم وعلى رأسهم الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان، رحيل الدكتور أحمد عثمان، مُقدمين العزاء إلى أسرته، وسائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رحل الطبيب عطر السيرة طيب القلب

وكشف العاملون بمديرية الصحة، لـ«الوطن»، أنّ الطبيب الراحل كان عطر السيرة، طيب القلب، دمث الأخلاق، دؤوب العمل، شديد الاحترام.

تشييع جنازته بمقابر أسرته ببني صالح

وجرى تشييع جنازة الطبيب اليوم الخميس، ودفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرته بقرية بني صالح بنطاق مركز الفيوم، بحضور المئات من أهالي القرية والمحافظة.