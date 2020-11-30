وفاة طبيب بالفيوم إثر إصابته بـ كورونا.. وزوجته تصارع الفيروس في العزل

خيمت حالة من الحزن والألم على أطباء محافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب وفاة الدكتور أحمد قطب استشاري الجراحة العامة والمناظير إثر إصابته بفيروس "كورونا"، فيما تخضع زوجته الدكتورة إيمان للعزل إثر إصابتها أيضًا بفيروس كوفيد 19.

وتحوّل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى منصة للعزاء والنعي من أطباء وأهالي محافظة الفيوم للدكتور أحمد قطب الذي وصفوه بدماثة الخلق، وأمهر أعضائها، وأقربهم للقلب، فيما دعا الجميع لزوجته بالشفاء العاجل والصبر على فراق زوجها.

وقالت الدكتورة مرفت عبد العظيم استشاري النساء والتوليد وعضو مجلس النواب، مُعلقة على وفاة الدكتور أحمد قطب، قائلة "فقدت أسرة الأطباء في محافظة الفيوم أخًا عزيزًا دمث الخلق من أمهر أعضائها وأقربهم للقلب الدكتور أحمد قطب استشاري الجراحة إثر إصابته بڤيروس كورونا".

وأضافت "مرفت" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة"الله يرحمك يا دكتور أحمد رحيلك أدمى قلوبنا وخسارة كبيرة انسانيًا وعلميًااللهم اغفر له وتقبله من الشهداء وارحمه واسكنه فسيح جناتك قدر ما خفف وقدر ما تحمل الألم، اللهم افرغ على ذويه ومحبيه صبرًا، واحفظ زملاءنا وبني وطننا جميعًا من هذا الوباء".

جدير بالذكر أنّ الأطباء حزنوا كثيرًا أيضًا لوفاة الدكتور سليمان داوود طبيب الأمراض الصدرية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا والذي اشتهر بتكريس حياته لعمل الخير.

وكانت قد سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز إطسا بعد وفاة "طبيب الغلابة"، مؤكدين أنّ سعر كشفه الطبي لم يتجاوز جنيهين ونصف جنيه حتى وفاته، والذي أنشأ عدة مشروعات لتوفير فرص عمل لشباب وفتيات إطسا، بالإضافة إلى تبرعه بإنشاء شبكة أوكسجين كاملة لمستشفى إطسا المركزي في بداية انتشار فيروس كورونا لإنقاذ حياة المئات ممن أصابهم الفيروس بالفيوم.