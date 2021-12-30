بوتين يمنح الجنسية الروسية للمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي ريجان

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما خاصا بمنح الجنسية الروسية لسوزان ماسي المستشارة السابقة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 40 رونالد ريجان، التي لعبت دورا مهما في إنهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة والغرب.

القرار نشر اليوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية

جاء ذلك بعد أن توجهت سوزان ماسي إلى بوتين في مايو الماضي بطلب منحها الجنسية الروسية، وهو ما استجاب له الرئيس الروسي وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

جدير بالذكر أن سوزان ماسي، مستشارة السابقة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 40، من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية.

دور سوزان ماسي في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن

المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي شغلت العديد من المناصب، وكان لها دور مهم في الإدارة الأمريكية، ففي خلال الفترة بين 1984 – 1988 عملت مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، حيث لعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة.

وشاركت سوزان ماسي في التحضير للقاءات الرئيس ريجان مع الزعيم السوفيتي وآخر رؤساء الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، في جنيف وريكيافيك عامي 1985 و1986.