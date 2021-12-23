بوتين يكشف عن تعاون روسي صيني لصناعة أسلحة ذات تقنيات عالية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أن روسيا والصين، تتعاونان في مجالات مختلفة، بما فيها صناعة التقنيات العسكرية العالية، قائلا خلال إجابته عن سؤال أحد الصحفيين بشأن التعاون مع الصين: روسيا تعمل مع الصين على تعزيز التعاون التجاري، والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة التغير المناخي، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

بوتين: نعمل مع الصين على تطوير أسلحة عالية الدقة

وأضاف الرئيس الروسي: الصين تتوفر على واحدة من أكثر الجيوش تقدما في مجال التكنولوجيا، ونحن نعمل معهم على تطوير أسلحة عالية الدقة، مشيرا إلى أن لديه علاقة ثقة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في بناء علاقات عملية ناجحة، حسب قوله.

ويأتي حديث بوتين، فيما تواجه بلاده اتهامات باستعدادها لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو، مؤكدا مرارا، أنه لا يريد «نزاعا» في أوكرانيا، لكنه يطالب بضمانات أمنية في المناطق الساخنة.

تحذيرات روسية للولايات المتحدة من رد فعل عسكري

وكان الرئيس الروسي قد حذر الولايات المتحدة الأمريكية، من رد فعل عسكري روسي، إزاء الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا الواقعة على حدود روسيا، قائلا: هل يعتقدون أننا لا نرى هذه التهديدات؟ أم يعتقدون أننا سنتفرج عليها مكتوفي الأيدي؟ لم يعد لدينا مكان للتراجع.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا، وحثها على مواجهة روسيا، يخلق تهديدات خطيرة للأمن القومي الروسي.

وقال بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، الثلاثاء الماضي: ماذا تفعل الولايات المتحدة الآن على الأراضي الأوكرانية، الواقعة ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا، ولكن على عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان لمزيد من التراجع.