استجابة لـ«الوطن».. الصحة تتواصل مع فتاة التنميل بالبحيرة لبدء علاجها

في استجابة سريعة لما نشرته جريدة «الوطن» حول استغاثة الطالبة حبيبة صالح ذات الـ17 عاما والتي عرفت إعلاميا بـ«فتاة التنميل»، حيث تلقت الفتاة اتصالا هاتفيا من وزارة الصحة المصرية لتوليها حالتها ومتابعتها.

«الصحة» تتواصل مع فتاة التنميل

وأشارت «حبيبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحد مسؤولي وزارة الصحة أخبرها خلال اتصالا هاتفيا قبل قليل بأنه سيتم نقلها خلال 48 ساعة بسيارة إسعاف مجهزة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقيها العلاج في أحد أكبر المستشفيات المصرية أو سفرها للخارج حسبما يأتي في التقارير الطبية الخاصة بها.

فقدت القدرة على الحركة

كانت قد أجرت الوطن بثا مباشرا مع حبيبة صالح ابنة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتي ذكرت خلاله أنها تعاني من مرض عجز الأطباء عن تشخيصه حيث أشار بعضهم إلى أنها تعاني من ضمور العضلات والبعض الآخر ذكر أنها تعاني من ضمور في خلايا المخ.

وأضافت فتاة التنميل أنها تعيش مع خالتها وجدتها عقب وفاة والدها، مشيرة إلى أنها يئست من العلاج، كما أنها فقدت القدرة على الحركة الأمر الذي دفعها إلى التخلي عن الذهاب إلى المدرسة وتلقي التعليم منزليا.

وذكرت أنها تلقت نبأ اقتراب وفاتها من أحد الأطباء الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة إلا أنها ترضى بقضاء الله وناشدت في ختام حديثها مسؤولي وزارة الصحة المصرية بتولي حالتها وطلبت من الأهالي الدعاء لها.