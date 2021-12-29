ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي البحيرة» إلى 4 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة بأخرى نصف نقل محملة بالعمال على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق قرية «جناكليس» التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلي 4 أشخاص، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث والفحص، تبين وفاة كل من، أنوار عبد الجواد أبو خضر 44 سنة، مقيمة في قرية «بطورس» بمركز أبو حمص، عبد الرؤوف عمرو عطية 47 سنة، عبد الحميد سعد محمود 41 سنة، علي سعد محمود 58 سنة، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى ابو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب عياد سعد محمود 62 سنة باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الساق اليسرى، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثتين، و4 مصابين، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 6.

مصرع شاب

كما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نصف نقل بمنطقة كوبري الروضة غرب النوبارية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل

أسفر الحادث عن وفاة أحمد حمدي حسن فتيان 27 سنة، وجرى حفظ الجثة بمستشفى غرب النوبارية، وتم حفظ الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.