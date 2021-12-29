مصرع 2 وإصابة 6 في تصادم نقل بسيارة عمال على «صحراوي البحيرة»

لقى شخصان مصرعهما، قبل قليل، فيما أصيب 6 آخرون بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل يستقلها عمال اليومية، على طريق «أبو المطامير» الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة

تلقى اللواء اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين، و6 آخرين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

نقل المصابين الستة لمستشفى أبو المطامير العام

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: «عمر سعد بطروس وعبد الحميد سعد»، وجرى حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام.

وجرى نقل المصابين الستة لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات