«الإسكان الاجتماعي» عن مد فترة تظلمات «سكن لكل المصريين 2»: فرصة أخيرة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الثاني لسكن لكل المصريين كان لمتوسطي الدخل، وتضمن نوعين من التسليم، إما الفوري أو في غضون 3 سنوات، لافتة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من فحص كل مستندات المتقدمين.

فحص كل التظلمات

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «المواجهة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها وفريقها انتهوا خلال الأسبوع الماضي من فحص كل التظلمات الوارده من محدودي الدخل، ومن استوفى الأوراق منهم تحول موقفه إلى «منطبق»، وتلقي رسالة تفيد بسداد الأقساط ربع السنوية اعتبارا من أول العام.

عبدالحميد: «حبينا ندي فرصة أخيرة»

وأوضحت أن الأسبوع الماضي شهد استيفاء طلبات متوسطي الدخل، وتم الموافقة على عدد كبير من المواطنين ممن تقدموا بتظلمات، وبلغ عدد من لم يتقدموا بطلبات التظلمات 1950 شخصا، «حبينا ندي فرصة أخيرة، وندي فترة تلقي التظلمات لحاجزي سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل لأسبوع الأول من العام».

وأكدت أنه بالنسبة لهؤلاء فقد تم إرسال رسالة نصية على هاتفهم المحمول برابط للدخول على الموقع الإلكتروني، وذلك من أجل معرفه الأوراق الناقصة في طلباتهم حتى يتم قبولها.

وتابعت: «فيه من المتقدمين مش مكملين المستندات زي شهادة الدخل، أو إيصال المرافق، أو القيد العائلي، وبعتنا لكل واحد رسالة وحطينا لكل واحد الموقف بتاعه بالمستند الناقص اللي المفروض يكمله».