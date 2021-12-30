تقارير: هاتاي سبور التركي يقدم عرضا للأهلي بمليون دولار لضم كهربا

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا من نادي هاتاي سبور التركي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني محمود عبد المنعم كهربا، من عدم المشاركة مع النادي الأهلي، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، إذ أنه يعتمد على بيرسي تاو ولويس ميكيسوني هذا الموسم.

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