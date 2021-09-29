راحة 3 أيام للاعبي الأهلي.. وانتظام «طاهر» و«كهربا» في المران

انتظم الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب الثنائي عن مران الأهلي الجماعي أمس الأول، بسبب الإجهاد العضلي، بعدما فضّل الجهاز الفني منحهما راحة سلبية.

واكتفى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بخوض مران خفيف صباحا، والذي استغرق قرابة 45 دقيقة.

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