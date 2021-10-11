وليد سليمان عن مشاكل «كهربا» المتكررة: «كان مدلع»

قال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن زميله بالفريق الأحمر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب جيد جدا وطيب للغاية، موضحا أن الجميع يعلم بأن الشخص صاحب الصوت العالي دائما ما يكون طيب القلب لا يعرف أن يختار كلامه أو يتنقيه فيخرج منه كما هو.

وأوضح «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مساء الأحد، والذي يذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يعرف كيفية التعامل جيدا مع زميله كهربا، كاشفا أن سبب ذلك مزاملتهما سويا في السابق بصفوف نادي إنبي.

وتابع لاعب النادي الأهلي: «كهربا عشان عامل زي البيبي، ولاعب صغير، لازم اتعامل معه بشكل مختلف، كهربا عشان لاعب صغير لازم يكون ليه داخلة معينة».

وكشف أنه كان من ضمن الأسباب، التي جعلت الإدارة الفنية وقتها لنادي إنبي تصعد محمود كهربا إلى صفوف الفريق الأول، رفقة زميليه اللاعبين صالح جمعة وأحمد رفعت.

وعلل «سليمان»، حدوث أكثر من مشكلة بالفريق الأحمر بسبب كهربا، بأن اللاعب كان معتادا على طريقة معينة في التعامل خارج النادي الأهلي، مضيفا: «هو عشان كان مدلع شوية، وواخد على أسلوب بعيد عن النادي الأهلي، وعايز الناس تطبب عليه والناس تقرب منه».

وليد سليمان عن أسباب مشادة محمود كهربا ومحمد الشناوي: الصوت العالي

وعن أسباب مشاجرة محمود كهربا، مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق، أوضح «سليمان»، أنها كانت بسبب عدم التزام «كهربا» بتعليمات قائد الفريق بالنزول إلى التمرين مبكرا، مشيرا إلى أن «الشناوي» تحدث مع «كهربا» وقتها، واللاعب لم يتقبل هذا الحديث، ورد على قائد الفريق بصوت عال، فحدثت المشادة المعروفة للجميع وانتهت بعدها في الحال، بعدما علم «كهربا» أنه لا يجوز أن يرفع صوته في الحديث مع قائد الفريق.

وليد سليمان: في الأهلي كابتن الفريق مثل مدير الكرة والمدرب لا يجوز أن يرفع أحد صوته عليهم

وأكمل: «عندنا في النادي الأهلي، كابتن الفرقة زيه زي المدير الفني، ومدير الكرة، عندنا في النادي الأهلي لاين كلنا بنمشي عليه، اللي بيطلع بره، بيطلع مبيبقاش معانا»، مشددا أن النادي الأهلي لديه مجموعة من الثوابت لا تتغير على مدار تاريخه، مؤكدا أن «كهربا» علم ذلك جيدا وأصبح واحدا من المنظومة.