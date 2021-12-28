رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: أنا عاوز أغني الناس.. ولو وفرنا 60 مليار جنيه هيحصل نمو في الناتج المحلي

كتب:

محمد متولي
01:45 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الجديّة لن تتسبب في أي مرض، فالهمّة في العمل تأتي بالحماية من عند الله، متابعا: «أنت بتبقي مهموم بالناس، واللي بيهتم بالناس ربنا ميحميهوش؟، لا يحميه ويحافظ عليه ويقويه، طول ما أنت بتجري على الناس ربنا بيساعدك».

دعم المشروعات

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنّ تكلفة الفائدة في دعم عددا من مشروعات وزارة الزراعة فيما تتحمل الدولة 5% منها، واستشهد بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي قال: «فروق الفوائد حوالي 60.2 مليار ككلفة دعم فوائد المشروعات»، فأكمل الرئيس السيسي: «مش هقول ازاي، وإحنا خليناهم 5% والتكلفة بتاعتهم الدولة بتدفعها».

 

مساعي الدولة للنهوض بالنمو المحلي

وتابع الرئيس: «واحد يقولي الـ60 مليار دول كنت وزعتهم على الناس في بطاقة التموين مرة وخلصنا، لأ، إحنا عايزين نغني الناس مش الناس تاخد دعم كل شوية ومننهضش، ده هيعمل نمو في الناتج المحلي لو نجحنا فيه، واوعوا تفتكروا إن الرقم ده محطوط قدامكم كده بدون تكلفة على الدولة».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: «البلد كانت هتتهد لو منفذناش خطة عاجلة في الكهربا»

عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يعمر كل جزء بمصر ولن يترك الصعيد وسيناء

الطفل النوبي ساجد لـ«الوطن»:«الرئيس السيسي قالي اسمك حلو وأكلني بإيده»

«الوطن» في قرية غرب سهيل النوبية بعد زيارة الرئيس السيسي لها.. «فيديو»