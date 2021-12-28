السيسي: أنا عاوز أغني الناس.. ولو وفرنا 60 مليار جنيه هيحصل نمو في الناتج المحلي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الجديّة لن تتسبب في أي مرض، فالهمّة في العمل تأتي بالحماية من عند الله، متابعا: «أنت بتبقي مهموم بالناس، واللي بيهتم بالناس ربنا ميحميهوش؟، لا يحميه ويحافظ عليه ويقويه، طول ما أنت بتجري على الناس ربنا بيساعدك».

دعم المشروعات

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنّ تكلفة الفائدة في دعم عددا من مشروعات وزارة الزراعة فيما تتحمل الدولة 5% منها، واستشهد بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي قال: «فروق الفوائد حوالي 60.2 مليار ككلفة دعم فوائد المشروعات»، فأكمل الرئيس السيسي: «مش هقول ازاي، وإحنا خليناهم 5% والتكلفة بتاعتهم الدولة بتدفعها».

مساعي الدولة للنهوض بالنمو المحلي

وتابع الرئيس: «واحد يقولي الـ60 مليار دول كنت وزعتهم على الناس في بطاقة التموين مرة وخلصنا، لأ، إحنا عايزين نغني الناس مش الناس تاخد دعم كل شوية ومننهضش، ده هيعمل نمو في الناتج المحلي لو نجحنا فيه، واوعوا تفتكروا إن الرقم ده محطوط قدامكم كده بدون تكلفة على الدولة».