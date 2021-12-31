كيروش يضم مروان حمدي وثنائي بيراميدز لقائمة منتخب مصر في «أمم إفريقيا»

أعلن المنتخب الوطني ضم الثلاثي مروان حمدي لاعب سموحة، وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من بيراميدز، لقائمة الفراعنة التي تخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، بقرار من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية

وقال المنتخب، في بيان رسمي: «أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل قائمة من 25 لاعبا».

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