كارتيرون: أخطأنا أمام الأهلي.. وغير نادم على رحيل مروان حمدي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن ظروف مباراة فريقه أمام الأهلي كانت صعبة ومختلفة، وذلك بعد الخسارة بنتيجة 3-5 في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

وقال «كارتيرون» خلال تصريحات تليفزيونية، في برنامج «الريمونتادا»، الذي يذاع عبر قناة المحور: «استقبلنا 5 أهداف أمام الأهلي، مما يوضح وجود أخطاء، يجب إعادة التفكير فيها وعلاجها».

من ناحية أخرى، شدد الفرنسي على أنه غير نادم على رحيل مروان حمدي، إلى نادي سموحة.. وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.