محمود الليثي: عمري ما شربت سيجارة.. واشتريت بدلة فرحي بـ10 آلاف جنيه

حل المطرب الشعبي محمود الليثي ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» في حلقة الاحتفال بنهاية عام 2021، حيث قدم الليثي بعض أغانيه وتحدث في حوار مع أسما بحضور المطربة الشعبية أمينة.

وتحدث الليثي عن محمد رمضان قائلًا: «والله العظيم والله العظيم والله العظيم نجم النجوم بالنسبة لي في حتة المصداقية في التمثيل وسيبك من كل الغنا وهو ناجح هنا وناجح هنا وأنا كمفترج بصدقه»، مضيفًا: «بالنسبة لي قيمة فنية في التمثيل أنا أول واحد قولت له انت هتبقى هوليودي وقولت له هتروح أمريكا وهفكرك وهو عنده كاريزما وعمي أحمد السبكي قالي عنده كاريزما عالمية».

عمري ما شربت سيجارة

ونفى الليثي ما تردد من شائعات عن اعتياده شرب الخمور قائلًا: «أنا الوحيد اللي مستحيل حد يصدق عليا الكلام ده وابن البلد الجدع اللي عارف أصول بيته وأنا عمري في حياتي ما شربت سيجارة وعمري في حياتي ما قعدت مع حد في كافيه سواء حريم أو رجالة وماليش صحاب وأنا آخري خالص بقعد على كافيه واحد صاحبي اسمه شريف وبقعد عنده في الكافيه ومبتحركش منه ولو عندي إجازة بروح الاستديو ولو معنديش أجازة بخلص الشغل بدري وأروح لأم سلمى».

وأثنى محمود الليثي على زوجته «كوكي»، معتبرًا أنها هدية الله له «الحاجة الحلوة في اللي في حياتي إخلاصي كوكي إخلاصها وإخلاصي ليها وربنا يحفظنا من الحسد».

مطربو المهرجانات فيهم ناس حلوين

وكشف الليثي رأيه في أغاني المهرجانات قائلًا: «مطربين المهرجانات فيهم ناس حلوين وفيهم ناس كويسين ومهاجمة الدولة والنقابة لمطربي المهرجانات على الألفاظ الخارجة لأن ده مينفعش باسم مصر لأن اسم مصر كبير وعشان كده الدولة أخدت موقف».

ونفى الليثي زواجه من الراقصة صافينار، مستنكرًا: «دول بيحبوا الكلام وفه ناس بتحب الهري» مؤكدًا أنه لا يستمع للشائعات ولا الانتقادات: «أنا أكتر واحد مبحبش أسمع انتقادات حتى لو حلوة أو وحشة ولو أنا إديت ودني للناس وسمعت من هنا ومن هنا يعطلوني ولما بسمع إشاعة ولا كأني سمعتها».

وكشف الليثي عن أغلى بدلة اشتراها، لافتًا إلى أنها كانت بدلة فرحه وكانت بـ10 آلاف جنيه وأن أكتر مطرب يسمع أغانيه هو الفنان أحمد عدوية والفنان الراحل حسن الأسمر.