محمود الليثي يستعد للمشاركة في مهرجان شتاء مسقط 30 ديسمبر

يستعد المطرب محمود الليثي، لإحياء حفلا غنائيا بمدينة القرم ضمن فعاليات مهرجان شتاء مسقط، يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجارى، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التى يحييها الليثى بمصر والدول العربية، ويقدم خلال حفلاته باقة مميزة من اشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره

محمود الليثي.. 4 حفلات فى رأس السنة

ويعيش نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلالها أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرص على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثى، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالها بأجمل أغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

محمود الليثي يطرح «رجولة برجولة»

وطرح المطرب محمود الليثى مؤخرًا أغنية بعنوان «رجولة برجولة»، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية «يالهوى»، على موقع يوتيوب والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم «حطالى روج» فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبي.