حقيقة وفاة الفنان محمود الليثي.. حزين لرحيل زوج شقيقته

يبحث الجمهور عن حقيقة وفاة الفنان محمود الليثي، بعدما أعلن أمس عن وفاة زوج شقيقته، وتصدر اسم الفنان محمود الليثي محركات البحث، ولكنه في الحقيقة حي يرزق وأصيب الليثي فقط بحالة حزن شديدة بعد رحيل أحد أقاربه.

وبتلك الكلمات «البقاء والدوام لله، عاطف مسعود زوج أختي، إنا لله وإنا إليه راجعون»، أعلن المطرب الشعبي محمود الليثي خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، وطالب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتوالت التعليقات على الفنان محمود الليثي متمنين الرحمة والمغفرة لزوج شقيقته، وداعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم، ويدفن بمقابر الأسرة.

حفلات محمود الليثي رأس السنة

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء الفنان محمود الليثي حفلات رأس السنة حداداً على روح زوج شقيقته، ولكنه لم يعلن ذلك حتى الوقت الحالي، حيث إنه يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم خلال حفلاته مجموعة من الأغنيات الشعبية، التي عرفها الجمهور على مدار مشواره الفني، خاصة أنه طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحات عديدة خلال عام 2021.

آخر أعمال محمود الليثي الغنائية

وكان المطرب محمود الليثي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «رجولة برجولة»، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

كما طرح أغنية «يالهوى»، على موقع يوتيوب والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو.

وطرح أغنية «حطالي روج» فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسي وألحان الليثي.