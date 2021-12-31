ورشة عمل لتطوير مهارات المدربين في مجالات التكنولوجيا بسوهاج

نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج ورشة عمل لتطوير قدرات ومهارات الكوادر والمدربين لتمكنهم من دمج التكنولوجيا في العملية التدريبية، واستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتدريبية وتطوير طرق العرض والتواصل مع المتدربين خاصة بعد تجهيز الورش بمراكز التدريب بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن الهدف من ورشة العمل تدريب المدربين المعتمدين في مراكز التدريب المهني الثلاثة بالكوثر، وطهطا، ووحدة التدريب المتنقلة بسوهاج عن طريق التعاون مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمى، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، بحيث يكون الحضور في نهاية الورشة على دراية بأهداف المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب واستراتيجية العمل داخله.

ربط التدريب باحتياجات سوق العمل في مصر وخارجها

وأوضح مدير المديرية، أنه خلال ورشة العمل تم التطرق لتنفيذ تكليفات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالوضع في الاعتبار ضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها ومواكبة التطورات المتلاحقة، التي تطرأ على المهن للوصول؛ لتدريب جيد يضمن فرص عمل لائقة بعائد مادي كبير يوفر «حياة كريمة» للشباب والفتيات.

وجرى الاتفاق على توافر كل مقومات نجاح التدريبات المهنية من تجهيز الورش بشكل كامل وتوفير المواد الخام اللازمة للتدريب، وتوافر المناهج التعليمية المتطورة وتنمية مهارات المدربين والقائمين على التدريب.

الإعلان عن الدورات التدريبية في سوهاج

كانت مديرية القوى العاملة بسوهاج، استقبلت وفداً مشتركاً من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمي، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للارتقاء بمستوى المدربين بمراكز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة في سوهاج.

وكشف مدير المديرية أنه سيتم قريبا الإعلان عن الدورات التدريبية بسوهاج في جميع أنحاء المحافظة مع التركيز على القرى التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسوهاج، على مهن صيانة أجهزة المحمول، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وصيانة الأجهزة المنزلية، والسباكة الصحية، والكهرباء، والخياطة والتفصيل، والحرف التراثية، والطاقة الشمسية، والمساحة، إضافة إلى أساسيات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني، والتوجيه والإرشاد المهني وريادة الأعمال والتثقيف فيما يتعلق بحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص.

حضر ورشة التدريب المهندس محمد عبد الحكيم من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومن برنامج الأغذية العالمي ميلاد نجيب مسؤول تمكين الشباب، ومحمد محيي منسق سوهاج، ومن شركة قدرة الدكتورة نشوى أيوب المدير التنفيذي للشركة للتعليم، فضلا عن 6 من المدربين المتخصصين بالشركة، ومن المديرية إلهام السيد مدير عام شؤون المناطق، وعلاء أبوطالب مدير إدارة التدريب المهني، ووحيد نعيم مدير مركز طهطا، وأحمد يمني مدير مركز سوهاج، فضلا عن 20 مدرباً معتمداً بمراكز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة في سوهاج.