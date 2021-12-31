وفاة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق عن عمر 77 عاما

توفى منذ قليل الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية تسببت في دخوله للرعاية المركزة، خلال الأيام الماضية.

وبحسب مصدر مسؤول في جامعة القاهرة، فإنه يجرى الآن تحديد موعد ومكان صلاة جِنازة الدكتور جابر عصفور.

وشغل الدكتور جابر عصفور منصب وزير الثقافة المصري الأسبق وهو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، كما حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1965، والماجستير بتقدير ممتاز عام 1969، والدكتوراه من القسم ذاته بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

وكثُر نشاط عصفور في الجمعيات الأدبية، فهو عضو في «الجمعيات الأدبية المصرية، القاهرة - اتحاد الكتاب، القاهرة - مجلس إدارة جمعية النقاد، القاهرة - المجلس الأعلى لرعاية الآداب، لجنة الدراسات الأدبية، القاهرة - سكرتير عام الرابطة المصرية لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، القاهرة - عضوية لجان تحكيم الجوائز القومية: جوائز الدولة التشجيعية، مصر - جائزة مؤسسة التقدم العلمى، الكويت - جائزة سلطان العويس، الإمارات».

وحصد العديد من الأوسمة والجوائز: «جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية، وزارة الثقافة - القاهرة 1984، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1985، جائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة سلطان بن على العويس الثقافية، الدورة الخامسة 1996/1997 فى حقل الدراسات الأدبية، جائزة الإبداع العربي في مجال الآداب - مؤسسة الفكر العربى، 2007.جائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الأدب - جامعة القاهرة، 2007، جائزة التميز في مجال الإنسانيات - جامعة القاهرة 2008، جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب - المجلس الأعلى للثقافة، 2009، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010».