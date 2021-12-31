تشييع جنازة جابر عصفور غدا من جامعة القاهرة

قال الدكتور طارق النعمان الأستاذ بجامعة القاهرة، وصديق الكاتب الراحل جابر عصفور، لـ«الوطن»، إن جنازة وزير ثقافة مصر السابق ستُشيع غدا من جامعة القاهرة، وجارٍ تحديد موعدها.

وتوفي الكاتب الكبير والمفكر البارز، صباح الجمعة، داخل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إثر تعرضه لأزمة صحية.

إسهامات عصفور الفكرية للثقافة المصرية

وفي محطات حياة جابر عصفور لقطات مهمة على مدار عمره الأكاديمي، منذ عام 1965، حيث كان أبرزها إطلاقه للمشروع القومي للترجمة، وأيضا توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة في يناير 1993، إضافة لرئاسته لدار الكتب المصرية وإشرافه على إصدار أهم المخطوطات التاريخية وهىي نسخة برسلاو من ألف ليلة وليلة.

وزير ثقافة في مناسبتين

وتولى عصفور منصب وزير الثقافة في مناسبتين؛ الأولى عضعوا ضمن حكومة الفريق أحمد شفيق التي شكلها في يناير 2011، قبل أن يستقيل في 9 فبراير وبعد أيام قليلة من توليه الوزارة بسبب ظروفه الصحية، والمرة الثانية في يونيو 2014، في حكومة المهندس إبراهيم محلب واستمر بالمنصب حتى نهاية فبراير 2015.

جوائز وأوسمة عدة في حياة عصفور

حصد جابر عصفور أوسمة وجوائز عدة أبرزها جائزة وزارة الثقافة في العام 1984، والوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس في العام 1995، وجائزة اليونسكو للثقافة العربية وجائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب.