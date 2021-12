نيكولاس كيدج: لا أحب لقب «ممثل».. مرتبط بالكذب

قال الفنان الأمريكي نيكولاس كيدج، إنّه لا يفضل لقب «ممثل»، حيث يرى أن اللقب مرتبط بفكرة الكذب، قائلا: «يقال إنه ممثل رائع لذلك فهو كاذب عظيم، لذا من الخطر أن أبدو مثل الأحمق، أحب كلمة مسرحي لأن المسرحية تعني أنك تذهب إلى قلبك ومخيلتك، ذكرياتك أو أحلامك للتواصل مع الجمهور».

نيكولاس كيدج: أسوأ شيء للممثل هو التقليد.. وكسرت القاعدة في عدد من أفلامي

وتحدث نيكولاس كيدج في «برودكاست» لـ «فارايتي»، عن استراتيجية التمثيل التي يعتمدها، «قال ستانيسلافسكي إن أسوأ شيء يمكن أن يفعله الممثل هو التقليد، كوني متمردًا بعض الشيء أردت كسر هذه القاعدة، لذلك جربت فيلم (Wild at Heart)، نهج يشبه آندي وارهول في تقديم شخصية سيلور ريبلي».

وأضاف: «في الأفلام مثل Prisoners of the Ghost Land أو حتى Face / Off أو Vampire’s Kiss، كنت أجرب ما أود تسميته بالكابوكي الغربي أو أسلوب باروكي أو أوبرالي أكثر في أداء الأفلام، تحرر من المذهب الطبيعي، إذا جاز التعبير، وعبر عن طريقة أكبر للأداء».

نيكولاس كيدج: دوري في فيلم «Pig» أعاد اكتشافي

واعترف الممثل بأنه كان يتطلع إلى العودة إلى أسلوب أكثر دقة، وكشف عن حماسه لتقديم دوره في فيلم «Pig»، حيث يلعب دور طاهٍ سابق يقوم بالبحث عن الكمأ مع خنزيره المحبوب، ولكن عندما يتم اختطاف الخنزير، يذهب «روب» في رحلة لاستعاده وينتهي به الأمر بالكشف عن الكثير من ماضيه، وهو أول تجربة إخراجية طويلة للمخرج مايكل سارنوسكي.

وأضح كيدج: «عرفت بعد فترة من التخبطات أنني تعرضت للتهميش في نظام الاستوديوهات؛ ولن أتلقى دعوات من قبلهم»، متابعا: «كنت أعلم دائمًا أن الأمر سيتطلب مخرجًا شابًا يتذكر بعض الأفلام التي صنعتها وأعلم أنني قد أكون مناسبًا لسيناريو الفيلم ويعيد اكتشافي، لن يحدث هذا إذا لم يكن لدى مايكل سارنوسكي عقل متفتح ليقول تعال معي».