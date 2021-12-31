494 معدة جاهزة لمواجهة الطقس السيئ والتعامل الفوري مع الأمطار بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة استعدت جيدا لموجة الطقس السيئ من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين يواصلون العمل نهارا وليلا من أجل رفع كافة مياه الأمطار في مراكز المحافظة.

محافظ الغربية يرفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

جاء ذلك عقب تعرض المحافظة لهطول الأمطار، والتي على إثرها انتشرت جميع المعدات والأطقم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة والتمركز في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

تخصيص 494 معدة وسيارة شفط وكسح مياه الأمطار الغزيرة

وأشار «رحمي» أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز عدد 494 معدة شفط، بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و164 معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار

وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء منذ ثلاث أيام، بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، وصيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة، مع إلغاء كافة الإجازات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.